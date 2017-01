2NE1 Rilis Video Klip Lagu Terakhir, Goodbye

SEOUL – Seperti dijanjikan sebelumnya, 2NE1 akhirnya merilis lagu terakhir mereka yang berjudul Goodbye. Lagu tersebut dirilis Sabtu (21/01/2017).

Video klip tersebut merupakan rilis 2NE1 setelah tidak melancarkan comeback sejak tahun 2014. Tentunya, lagu tersebut membuat para fans 2NE1, akrab disapa Blackjacks sedih. Apalagi lagu ini tidak mengikutkan Minzy, yang telah bergabung dengan label lain.

Dilansir dari Soompi, lagu tersebut sesungguhnya direncakanan untuk menjadi salah satu single Amerika Serikat di bawah nama member CL. Namun pada akhirnya lagu tersebut dirilis untuk 2NE1 dan para Blackjacks. Lagu tersebut ditulis oleh CL dan komposisinya dibuat oleh J Gramm dan Rock Monroe.

Video klip dan lagu bernuansa hitam putih itu mengungkapkan tentang perasaan tidak rela membiarkan sesuatu pergi, namun harus melepaskannya. Perasaan tersebut tergambar dalam lirik, video klip, serta lagu yang disuguhkan oleh salah satu girl group generasi kedua paling sukses tersebut. Banyak fans yang kemudian mengingat-ingat masa lalu mereka menikmati lagu-lagu 2NE1 seperti Lonely, I Am the Best, dan Come Back Home.

“Aku ingat waktu 2NE1 debut... dari Amerika aku mengikuti mereka bertahun-tahun. Ini sangat mematahkan hati banyak fans.. tapi aku harap lagu ini membantu meringankan kesedihan orang-orang itu. Ucapan selamat tinggal ini memberiku penutupan,” tulis pemilik akun bernama Creative Pet Keeping di YouTube.