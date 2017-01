Daniel Sahuleka Puaskan Pecinta Musik 1980-an

JAKARTA - Lama tak tampak di Indonesia, akhirnya penyanyi Daniel Sahuleka kembali dengan membawa karya-karyanya. Ia ikut tampil bersama penyanyi lawas dan kekinian dalam acara konser Nostalgia SMA dengan tema "The 80's are Back!", Jumat 20 Januari 2017.

Pria berdarah Indonesia-Belanda tersebut hadir dengan gitar, bertopi dan berkaos kutang putih. Kehadirannya di atas panggung langsung mendapat tepukan tangan riuh dari seluruh penjuru ruangan Plenary Hall, JCC Senayan, Jakarta Selatan.

"Selamat malam," sapa Daniel.

Ia mengawali aksi panggungnya dengan lagu You Make My World So Colorful. Ia sambil duduk, ia mencurahkan rasa syukurnya bisa kembali ke Tanah Air.

"Terima kasih, terima kasih banyak. Kalia tahu, sepertinya sudah 50 tahun lalu sejak kedatanganku pertama kali ke Indonesia, sekarang aku balik lagi," tambahnya.

Daniel memberikan penampilan kejutan dengan menambahkan satu buah lagu lagi. "Kita bangsa Indonesia bilang ini terakhir kamu tidur...," ujarnya sebelum menyanyikan lagu Don't Sleep Away.

Pada penampilan lagu kejutan tersebut kembali mendapat sambutan riuh penonton. Selain ikut menyanyi, mereka juga tak lupa mengabadikan momen dengan ponsel.

"Thank you so much," pamit Daniel.