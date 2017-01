Untuk Selamanya (I'll Never Say Goodbye) Episode 14: Aryann Akhirnya Hamil

JAKARTA – Sukses dengan Pangako Sa’yo dan On The Wings of Love, MNCTV kembali mempersembahkan drama terbaik Filipina lewat Untuk Selamanya (I’ll Never Say Goodbye). Tayang setiap hari, Untuk Selamanya (I’ll Never Say Goodbye) akan memasuki episode 14.

Episode 14 akan menceritakan tentang nasib Tristan usai dituduh mencelakai Waldo. Carlito menyatakan Tristan tidak pernah menyuruhnya untuk mencelakai Waldo yang sekaligus membuatTristan bebas dari tuduhan.

Di sisi lain, Aryann baru saja mendapat kabar dari dokter bahwa ia sedang hamil. Sayangnya, Aryann tak bahagia dengan kabar kehamilan itu. Aryann sedih mengingat Waldo akan pergi jauh dari sisinya, dan anak dalam kandungannya.

Setelah usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Armand, Waldo memang memutuskan untuk pindah untuk menyelamatkan nyawanya. Waldo dan keluarganya memutuskan pindah demi menghindari Armand.

Sementara itu, Tristan masih berusaha mendapatkan cinta Aryann. Ia ingin mengajak Aryann pindah ke Amerika demi kesehatannya sendiri, dan sang calon bayi. Namun, Aryann tak terlalu setuju. Hingga detik ini, dia masih tak ingin Tristan menjadi ayah bagi anaknya. Ia juga masih mengira Tristan lah yang menyuruh Armand membunuh Waldo.

Di saat bersamaan, Jenna akhirnya tahu bahwa Tristan selama ini tidak pernah mencintainya. Tristan menikah dengan Jenna secara terpaksa atas permintaan orangtua Jenna karena mereka menginginkan seseorang yang dapat meneruskan perusahaan.

Keseruan Untuk Selamanya (I’ll Never Say Goodbye) episode 14 itu dapat disaksikan di MNCTV pukul 20.00 WIB pada Jumat (20/1/2017). Drama Filipina yang dibintangi oleh Arci Munoz dan Jericho Rosales ini tayang setiap hari sejak 13 Januari 2017 lalu.