Perjuangan Istri Ricky Harun Raih Gelar Master

Waktu saya mau menikah, salah satu pesan dari ibu saya yaitu, "boleh menikah, tapi S2 nya harus selesai ya." Bagi ibu saya pendidikan tetap nomor 1. Sayang kalo ditinggalkan, katanya. Ibu saya juga sampai titip pesan ke suami saya untuk terus mendukung saya sampai lulus kuliah. Alhamdulillah, janjinya udah ditepati ya, maaa. πŸ’

