FOTO: Sedihnya Sophia Latjuba Mengenang Kepergian Ayah

JAKARTA - Sophia Latjuba masih merasakan duka yang mendalam setelah ayah tercinta meninggal dunia. Walaupun sudah beberapa tahun berlalu, kekasih Ariel NOAH ini masih berkabung dan rindu dengan kehadiran sang ayah.

Ibu kandung Eva Celia ini mengunggah foto saat dirinya sedang berkunjung ke makan ayahnya di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Tanah Kusir. Tatapan mata Sophia tajam penuh makna ke arah batu nisan maupun makam Azzizurrahman Latjuba.

"Still hurts, every time. We miss you tremendously," tulis pada akun instagram miliknya @sophia_latjuba88.

A photo posted by Sophia Latjuba (@sophia_latjuba88) on Jan 20, 2017 at 1:44am PST

Aktris kelahiran German ini terlihat mengenakan busana berwarna hitam dengan celana panjang putih. Bersepatu casual, Sophia juga menggunakan kaca mata cokelat. Terdapat seorang perempuan berada di dekat makam itu juga.

Para pengikut instagram sontak mengucapkan doa untuk Sophia maupun ayahnya. Bagi seseorang yang mengenal almarhum, Azzizurrahman adalah sosok pria yang bijaksana.

"Almarhum PA Aziz adalah orang yang paling bijaksana yg pernah aku kenal," tulis pemilik akun @srikandiwosanggar.

"Terima kasih πŸ™πŸ» Memang beliau adalah orang yg sangat2 sayang sama semua orang. Kenal dimana mbak kalau boleh tahu?," tulis Sophia membalas komentarnya.