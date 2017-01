FOTO: Netizen Puji Kecantikan Andien Pasca Melahirkan

JAKARTA - Setelah melahirkan anak pertamanya, Andien Aisyah seringkali mengunggah foto kebahagiaan bersama buah hati bernama Anaku Askara Biru pada akun media sosial instagram miliknya.

Seperti yang diunggah beberapa jam lalu. Pelantun Let it Be My Way ini mengabadikan foto saat dirinya tengah memberi ASI eksklusif pada anak dari perinakannya dengan Irfan Wahyudi atau Ippe. Bagi Andien, menyusui adalah hal favorit yang membuatnya ketagihan.

"Saya sangat suka melakukan hal baru yang membuat candu, yaitu menyusui. Perasaan yang menakjubkan. Saya juga memiliki sudut favorit di kamarku," tulis akun @andienaisyah.

Pada foto tersebut terlihat Andien yang mengenakan pakaian dalam berwarna hitam tengah menyusui Anaku. Ia memangku buah hatinya dengan mata terpejam penuh penghayatan. Paras cantik ibu muda ini jelas terlihat.

Para pengikut Andien di instagram senang melihat unggahan foto tersebut. Mereka memberi semangat dan doa yang terbaik untuk Andien Aisyah.

"Ayo pejuang asi," tulis pemilik akun @ikha_yuan.

"Mba @andienaisyah setelah melahirkan jadi makin cantik.. 😍😍 sehat2 buat dek kawa.. Amiin," komentar akun @nona_kartika.