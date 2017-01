Pasca Nikah, Acha Sinaga Menetap di Negeri Kanguru

JAKARTA - Acha Sinaga siap dipersunting oleh calon suami bernama Andy Ambarita pada tahun ini. Karena Andy bekerja dan menetap di Sydney, Australia, Acha rencananya juga akan tinggal di negeri Kanguru.

Sebenarnya aktris dan model berusia 27 tahun ini memiliki pertimbangan untuk meninggalkan Indonesia. Namun Acha dan suami sudah merembukkan dengan matang.

"Itu dia yang berat. Kayaknya akan ikut suami sih pindah ke sana. Sudah waktunya menjadi istri dan istri kan harus taat sama suami. Tapi kalau ada project tidak menutup kemungkinan bolak balik ke Jakarta, itu sudah didiskusikan," ujarnya saat dihubungi lewat sambungan telepon, Kamis, 19 Januari 2017.

Selain itu, Acha juga masih bingung menentukan sikap apakah setelah menikah ia akan meninggalkan pekerjaannya di dunia keartisan.

Masih ingin menggeluti kemampuan sebagai aktris, pemain film Get Up Stand Up ini tidak ingin menjalani LDR (Long Distance Relationship).

"Kita lihat saja nanti. Di satu sisi masih kepengin tapi pada sisi yang lain pacaran kita sudah jarak jauh. Jangan sampai habis nikah kita jarak jauh lagi" tutupnya.