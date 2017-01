Mau Karaoke Bareng Ahmad Dhani dan Al Ghazali? Bayar Rp10 Juta/10 Menit!

JAKARTA - Dunia maya kembali dikejutkan dengan tersebarnya sebuah gambar poster yang berisi tarif harga untuk bisa karaoke bareng Ahmad Dhani dan Al Ghazali.

Dalam poster yang menjadi viral tersebut tertulis bahwa karaoke bersama Ahmad Dhani dan anak sulungnya itu dihargai sebesar sepuluh juta rupiah per sepuluh menit.

“AHMAD DHANI’S MASTERPIECE KARAOKE Present:

KARAOKE With AL GHAZALI AHMAD DHANI Rp. 10 Jt./10 menit at Your Room. Contact: 081380509060,” tulisan dalam poster tersebut.

Poster yang sama memang sempat beredar di dunia maya pada tahun 2015 lalu. Entah atas faktor apa, poster ini kembali mengejutkan para netizen. Yang jelas beredarnya poster yang juga dilengkapi foto Ahmad Dhani dengan Al tersebut menuai banyak komentar.