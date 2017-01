Jo In Sung Bongkar Rahasia Sukses Song Joong Ki di Dunia Akting

SEOUL – Bukan rahasia umum lagi jika Jo In Sung merupakan bagian pertemanan dekat Song Joong Ki. Meski keduanya berprofesi sebagai aktor, Jo In merasa tidak bersaing dan mengagumi totalitas Joong Ki dalam berakting. Ia pun membongkar rahasia sukses sahabatnya tersebut. Penasaran?

Sebagai sahabat yang selalu dekat, bintang serial Memories of Bali ini mengungkapkan rahasia Joong Ki hingga bisa menjadi aktor papan atas Korea Selatan. Dilansir Sindonews dari Soompi, Jumat (20/1/2017), menurutnya, Joong Ki selalu memberikan kualitas prima di atas 100 persen atas peran yang diberikan kepadanya.

Selain itu, ungkap Jo In, sahabatnya itu kerap mendalami karakter yang dilakoninya melalui proses reading dan riset yang mendalam sehingga ia bisa begitu total dalam berperan.

“Saya memiliki rahasia besar untuk Song Joong Ki. Ia akan memberikan usahanya hingga 120 persen untuk peran yang dia perankan. Usahanya itu membuatnya sukses,” kata Jo In Sung seperti dikutip Soompi.

Kesungguhan Joong Ki dalam berperan berimbas kepada raihan piala penghargaan dari berbagai acara. Sepanjang 2016, serial drama Descendant of The Sun yang dibintanginya bahkan sudah mengantongi lebih dari 10 penghargaan untuk berbagai kategori mulai dari best actor hingga best drama bersama dengan pasangannya Song Hye Kyo.

Namun bagi Jo In, dirinya tidak terlalu bersaing dengan Song Joong Ki. Sebabnya, aktor Descendants Of The Sun itu merupakan sahabatnya. Sebagai sahabat, ia lebih memilih untuk saling memberi dukungan satu sama lain.

“Saya merasa tidak enak karena harus bersaing dengan aktor-aktor yang berada dalam grupku. Berada dalam grup bersama senior dan dihormati oleh junior. Jadi aku merasa senang,” imbuh Jo In.

Tidak hanya itu, dia pun sangat senang bisa memiliki teman seperti Song Joong Ki serta aktor lain seperti Kim Woo Bin, Lee Kwang Soo dan DO. “Dalam grup kami memiliki ikatan yang kuat, Kim Woo Bin sangat menyayangi DO, begitu pula denganku, aku juga sangat menyayangi DO. Kwang Soo juga sangat dekat denganku,” tandasnya.