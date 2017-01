Jatuh dari Kuda, Andy Lau Dilarikan ke Rumah Sakit

BANGKOK – Aktor lawas asal Hong Kong, Andy Lau dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan serius di bagian panggulnya setelah mengalami kecelakaan jatuh dari kuda saat syuting sebuah iklan televisi di Bangkok, Thailand, pada Selasa 17 Januari 2017.

Pria berusia 55 tahun itu sengaja datang ke Thailand untuk keperluan pekerjaan menjadi model iklan televisi. Dilansir Sindonews dari Apple Daily, Jumat (20/1/2017), saat itu Andy sedang beradegan naik kuda di Khao Lak, sekitar tiga jam dari Bangkok, namun hewan tersebut seketika tidak terkendali hingga melemparnya dari punggung dan menginjak pinggang Andy.

“Andy Lau sedang syuting sebuah iklan di Thailand pada 17 Januari 2017 ketika dia mengalami kecelakaan kecil dan jatuh dari seekor kuda, yang mengakibatkan luka di panggulnya. Tim medis merawatnya dan semuanya baik-baik saja. Tolong, jangan khawatir,” kata perwakilan dari Topman Global Limited, cabang Focus Group yang juga didirikan Andy, seperti dikutip Wenn.

Seketika syuting itu segera dihentikan dan Andy pun dilarikan ke rumah sakit. Tapi, karena dia tidak bisa bergerak, aktor yang juga seorang produser ini diterbangkan ke Hong Kong untuk perawatan lebih lanjut.

Seperti diketahui publik, Andy adalah salah satu aktor paling dicintai di Hong Kong. Dia telah membintangi sejumlah film kondang seperti Internal Affairs, Days of Being Wild, The House of Flying Daggers dan The Warlords. Baru-baru ini, Andy membintangi film The Great Wall dengan Matt Damon.