Gegar Otak, Priyanka Chopra Tak Kapok Adegan Ekstrem

LOS ANGELES – Gegar otak yang dialami Priyanka Chopra rupanya tidak membuatnya kapok. Meski masih dalam masa penyembuhan, Priyanka justru menghadiri acara People’s Choice Awards.

Alasannya, Priyanka bosan harus beristirahat di rumahnya selama tiga hari. Ketika menghadiri acara tersebut, Priyanka pun nekat mengenakan hak tinggi di red carpet. Priyanka ingin dokternya tidak tahu bahwa dirinya harus mengenakan sepatu hak ketimbang sneakers.

“Aku sedikit gugup...aku tidak tahu apa aku bisa, tapi aku sangat bosan harus diam di rumah selama tiga hari,” tutur Priyanka kepada Entertainment Tonight.

“Bagaimana seorang wanita bisa datang ke red carpet tanpa (sepatu) hak tinggi? Jangan beritahu dokterku. Dia akan menelefonku besok. Dia tidak boleh tahu. Bilang saja aku pakai sneakers dan ketika dia lihat foto-fotonya aku akan bilang,'Ups, aku lupa kena gegar otak',” tutur Priyanka.

Priyanka pun menjelaskan tentang rasa bosannya tersebut. "Aku hanya duduk di sofa dan benar-benar hanya mendengarkan audiobook. Aku mendengarkan Amy Schumer sepanjang weekend karena aku tidak bisa menonton TV, aku tidak bisa membaca buku, jadi hanya ada Amy Schumer di telingaku sepanjang weekend."

Ketika ditanyai tentang melakukan adegan ekstrem untuk ke depannya, Priyanka mengakui tidak akan berhenti karena kecelakaan yang baru dideritanya tersebut. “Tidak, aku harus mengenakan gips untuk beberapa hari, lalu aku baik-baik saja,” ujar Priyanka.

Meski begitu, rupanya kedatangan Priyanka tidak sia-sia. Kedatangan aktris yang membintangi film Quantico tersebut rupanya disambut dengan kemenangan mendapatkan penghargaan Aktris TV Drama Terfavorit, mengalahkan Viola Davis dari film How to Get Away with Murder, Taraji P. Henson dari film Empire, Ellen Pompeo dari film Grey’s Anatomy, dan Kerry Washington dari film Scandal.