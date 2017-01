Harapan dan Pesan Tora Sudiro Lewat Film Demi Cinta

JAKARTA – Walau merupakan film bergenre komedi romantis, Demi Cinta tetap memiliki pesan yang ingin disampaikan pada penontonnya. Tora Sudiro sebagai salah satu pemain utama juga memiliki pesan sekaligus harapan lewat Demi Cinta.

Tora ingin penonton yang menikmati perannya sebagai Masbin di Demi Cinta tak hanya bisa melepas stres setelah tertawa di sepanjang film melihat karakternya. Ia juga ingin penonton memetik pesan dari karakternya.

“Masbin di sini lebih go with the flow, apa yang ada di kepalanya langsung diutarain. Kalau dibilang pesan, film ini pesan agar konsen sama apa yang ingin diraih. Itu saja sih,” kata Tora di gedung iNews TV, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

Sementara untuk harapan yang ingin diraih lewat Demi Cinta, Tora yang mengharapkan yang terbaik untuk perfilman Indonesia. Suami Mieke Amalia itu berharap perfilman Indonesia tahun ini bisa lebih baik ketimbang tahun lalu yang sudah baik.

“Saya pribadi berharap semoga ini bisa menjadi awal tahun yang menyenangkan untuk film Indonesia. Saya enggak ngomong pribadi untuk film saya sendiri atau film yang lain, tapi saya ingin film Indonesia lebih maju dari tahun kemarin. Tahun kemarin jumlah film dan penonton sudah menyenangkan, semoga tahun ini bisa lebih,” pungkas Tora.

Sementara itu, Demi Cinta adalah film komedi romantis yang menceritakan usaha Bagus dan Masbin yang berusaha mencari cinta sejati mereka dengan menempuh segala macam cara.

Selain Tora, film yang sudah tayang di bioskop mulai 19 Januari 2017 itu juga didukung oleh Ricky Harun, Titi Kamal, dan Nasya Marcella.