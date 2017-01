SEOUL – Seoul Music Awards 2017 usai sudah dihelat. Penghargaan tersebut tentunya diberikan kepada artis-artis dengan performa luar biasa selama tahun 2016 dan awal tahun 2017 ini.

Berikut daftar pemenang Seoul Music Awards 2017:

1. Daesang/Artist of the Year - EXO

2. Bonsang Award

MAMAMOO

Red Velvet

GOT7

SEVENTEEN

VIXX

Zico

GFriend

Taeyeon

EXO

TWICE

Sechskies

BTS

3. Record of the Year (Album) – BTS (Wings)

4. Record of the Year (Rilis Digital) – TWICE (Cheer Up)

5. New Artist Award – BLACKPINK, NCT 127, I.O.I

6. Performance Award - BTS

7. Dance Performance Award - BTS

8. Dance Performance Award - TWICE

9. Band Award – Jang Ki-ha & The Faces

10. Music Video Award - BTS

11. Popularity Award - SHINee

12. Hallyu Special Award - ASTRO

13. Trot Award – Tae Jin-ah

14. R&B/Ballad Award – Baek A Yeon

15. Hip Hop/Rap Award – MOBB

16. OST Award – Gummy (Descendants of the Sun)

17. EPK Discovery Award – WJSN & Han Dong-geun

18. Fandom School Award – EXO

19. Global Collaboration Award – Silento & Punch