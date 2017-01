Suka Duka Winda Viska di I Can See Your Voice Indonesia

JAKARTA - Winda Viska menceritakan suka duka selama menjadi detektif di I Can See Your Voice Indonesia. Sebagai seseorang yang bertugas meyakinkan para superstar untuk memilih pasangan duetnya, Winda memiliki poin-poin tersendiri yang ia gunakan untuk melakukan penilaian.

"Kalau aku lihat dari postur. Sebagai penampil, yang pasti harus pede. Jadi dari pertama yang aku lihat yang pede pasti bagus. Walaupun ya akhirnya tetap ketipu juga. Soalnya banyak yang dia enggak pede tapi ternyata suaranya edan. Jadi memang kalau don't trust what you see itu benar banget. Kadang pas mereka lagi break suka aku lihatin juga mereka ngapain," kata Winda, saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (19/1/2017).

Seperti yang diketahui, I Can See You Indonesia selalu meminta para kontestan untuk melakukan lipsync sebelum benar-benar menunjukkan suara aslinya. Tak jarang, para detektif termasuk Winda, dibuat tertipu oleh aksi panggung mereka yang cukup meyakinkan saat lipsync. Hal ini sempat membuat Winda merasa bersalah kepada para kontestan yang dieliminasi oleh para detektif lantaran suara emas mereka tertutup oleh tampilan gestur yang cukup meragukan.

"Dulu pas awal-awal mungkin aku masih cuek, masih ikut ngata-ngatain mereka juga. Tapi semakin kesini karena sering salah nebak, jadi feeling guilty juga," ujarnya.

Rasa bersalah yang muncul dari benak Winda tak lepas dari pengalaman masa lalunya, yang pernah menjadi kontestan ajang Indonesian Idol. Winda yang mengenal betul rasa sakit hati akibat komentar pedas para juri, kini lebih memilih untuk tidak terlalu keras dalam menilai penampilan para kontestan yang tampil di I Can See Your Voice Indonesia.

"Kebayang kalau gue yang di posisi dia, suaranya bagus tapi dikata-katain gitu rasanya pasti enggak enak banget," tandas Winda.