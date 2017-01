Marcell Siahaan Tertantang Ikut I Can See Your Voice Indonesia

JAKARTA - Marcell Siahaan merasa tertantang untuk ikut dalam acara I Can See Your Voice Indonesia Season 2. Menurut Marcell, acara ini sangat bermanfaat untuk melatih kejelian para musisi dalam menilai kualitas suara seseorang.

"Butanya karena kita ditantang menilai orang dari tampilan. Saya pribadi merasa tertantang karena saya bukan tipe yang bisa mudah melihat dari apa yang terlihat. Untuk menilai suara seseorang dia bisa nyanyi atau enggak ya sedikit sekali kalau hanya dinilai dari gestur. Tantangannya disitu, melatih kejelian. Buat saya itu menantang," kata Marcell, saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (19/1/2017).

Selain menantang, Marcell juga menyebut acara I Can See Your Voice Indonesia sebagai sajian yang cukup seru dan menghibur bagi pemirsa di rumah. Oleh karenanya, Marcell berharap agar season kedua I Can See Your Voice Indonesia menunjukkan peningkatan kualitas dari season sebelumnya.

"Mereka berhasil untuk membuat satu gestur yang mengecoh banget. Seru sih, semoga makin banyak yang tertarik ikut acara ini. Seru banget. Apalagi pas sudah interaksi antara detektif, saya sama host itu seru banget. Entertaining sih menurut saya. Semoga season dua ini semakin meningkat lagi kualitasnya," cetusnya.

Marcell Siahaan sendiri akan menjadi salah satu superstar dalam acara I Can See Your Voice Indonesia Season 2. Suka duka Marcell dalam menemukan pasangan duetnya dapat disaksikan di MNCTV pada 6 Februari 2017 mendatang.