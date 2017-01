LOS ANGELES – Ajang penghargaan untuk insan musik, TV, dan film dunia, People’s Choice Awards 2017 akhirnya dihelat pada Rabu 18 Januari. Bertempat di Microsoft Theater, Los Angeles, sebanyak 64 pemenang diumumkan.

Joel McHael dipercaya untuk menjadi host. Sementara Jordana Brewster, Jamie Chung, dan Wilmer Valderrama menjadi presenter yang membacakan pemenang dari puluhan kategori musik, TV, maupun film.

Ellen DeGeneres memecahkan rekor sebagai pemenang terbanyak dalam sejarah People’s Choice Awards. Pada gelaran semalam, DeGeneres memenangkan tiga trofi, yakni untuk kategori Favorite Animated Movie Voice, Favorite Daytime TV Host dan Favorite Comedic Collaboration.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang People’s Choice Awards 2017 dilansir US Weekly:

MOVIES





FAVORITE MOVIE

WINNER: Finding Dory





FAVORITE MOVIE ACTOR

WINNER: Tom Hanks

FAVORITE MOVIE ACTRESS

WINNER: Jennifer Lawrence

FAVORITE ACTION MOVIE

WINNER: Deadpool

FAVORITE ACTION MOVIE ACTOR

WINNER: Robert Downey Jr.

FAVORITE ACTION MOVIE ACTRESS

WINNER: Margot Robbie

FAVORITE ANIMATED MOVIE VOICE

WINNER: Ellen DeGeneres in Finding Dory

FAVORITE COMEDIC MOVIE

WINNER: Bad Moms

FAVORITE COMEDIC MOVIE ACTOR

WINNER: Kevin Hart

FAVORITE COMEDIC MOVIE ACTRESS

WINNER: Melissa McCarthy

FAVORITE DRAMATIC MOVIE

WINNER: Me Before You

FAVORITE DRAMATIC MOVIE ACTOR

WINNER: Tom Hanks

FAVORITE DRAMATIC MOVIE ACTRESS

WINNER: Blake Lively

FAVORITE FAMILY MOVIE

WINNER: Finding Dory

FAVORITE THRILLER MOVIE

WINNER: The Girl on the Train

FAVORITE MOVIE ICON

WINNER: Johnny Depp