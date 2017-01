VIDEO: Kejutan sang Bunda di Ultah Masayu Anastasia ke-32

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Masayu Anastasia. Hari ini, Kamis (19/1/2017) ia berulang tahun yang ke-32. Kebahagiaan itu Masayu bagikan di akun instagram miliknya.

Mantan istri Lembu Wiworo Jati ini mendapat kejutan ulang tahun dari ibu tercintanya. Sebuah kue sederhana yang dihiasi lilin menjadi simbolis perayaan hari lahir pemain film Pacarku Anak Koruptor ini.Β

Sambil memejamkan mata, Masayu sangat khusyu berdoa meminta yang terbaik untuk kehidupannya. Setelah make a wish, ia meniup lilin tersebut.

Suasana hangat jelas terasa saat Masayu berpelukan erat dengan ibu tercinta. Haru biru dirasakan olehnya saat ibunda mengucap doa.

maacih doanya mommy..... i loveeeee youuuuuuuuu so much 😘😘😘😘😘 A video posted by ~ MA official instagram ~ (@masayuanastasia) on Jan 18, 2017 at 9:11pm PST

"Sehat selalu," ujar ibunda seraya memeluk Masayu.

"Sama-sama ma, i love you," jawab Masayu.

Perayaan atau kejutan ulang tahun Masayu Anastasia di kediamannya terlihat sederhana. Masayu juga hanya mengenakan kaos abu-abu dan celana pendek hitam.Β

Para pengikut Masayu Anastasia di instagram juga turut mengucapkan selamat ulang tahun dan doa kepada ibu satu anak itu.Β

"Hbd yu, semoga sukses, sehat, dan berkah diusianya sekarang. Wish you all the best," tulis pemilik akun selebriti @davidchalik.

"Happy besday ka @masayuanastasia sukses selalu panjang umur ya," komentar akun @hellmirg.