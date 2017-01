FOTO: Unggah Foto Bule Telanjang Dada, Marissa Nasution Dicecar Netizen

JAKARTA - Setelah beberapa waktu lalu mengunggah foto mesra dengan Mike Lewis, Marissa Nasution kini justru memamerkan kemesraan bersama pria bule lain. Foto tersebut diunggah di akun instagram miliknya @marissaln.

Momen yang diabadikan di atas speed boat itu terlihat pria bule yang tengah memegang kendali kapal. Bertelanjang dada, Marissa memfoto bule itu dari belakang.

"every mermaid needs a salty sailor ☀ an eggcellent getaway indeed #allpunintended #waterbaby," tulis Marissa.

A photo posted by MARISSA L NASUTION (@marissaln) on Jan 17, 2017 at 6:04am PST

Sedangkan latar foto tersebut adalah keindahan pemandangan salah satu laut di Singapura saat matahari terbenam. Pria bule yang belum diketahui identitasnya itu terlihat tersenyum bahagia menoleh ke arah samping.

Sontak netizen bertanya-tanya sebenarnya Marissa menjalin hubungan spesial dengan bule itu atau mantan suami Tamara Bleszynski, Mike Lewis.

Karena sebelumnya Marissa mengunggah foto Mike dengan keterangan foto yang juga mesra.

"Pria nomor satu yang saya cintai lebih dari hidup saya," bubuh keterangan foto bersama Mike Lewis.

"Aduh ini gimana ya Marissa Nasution tuh sebenernya sama saposee ? Sama Mike Lewis atau sama Cowok ini!? Coba tolong di confirm ya sisss@aimeejuliette @kinezrizzle @veruschkanadja @michelleworth," tanya pemilik akun @sairanisar.