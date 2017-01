Selesai Rehab, Lamar Odom Ingin Balik ke Pelukan Khloe Kardashian

LOS ANGELES – Selesai dengan rehabilitasinya, Lamar Odom tahu betul apa yang ia inginkan. Mantan pemain klub basket LA Lakers ini dengan tegas mengatakan ingin mantan istrinya, Khloe Kardashian kembali ke pelukannya.

“Sejujurnya? Aku ingin istriku kembali. Di samping itu, aku hanya ingin menjalani kehidupan yang normal dan sehat,” kata Odom seperti dilansir Radar Online, Kamis (19/1/2017).

Odom mengatakan jika Khloe adalah orang yang penting baginya. Oleh karena itu, ia ingin bisa kembali membangun rumah tangga dengan saudari Kim Kardashian tersebut.

“Khloe sangat penting bagiku dan dia telah melewati semua ini denganku dan berdiri di sisiku. Jadi, aku ingin membayarnya. Aku tahu bagaimana menangani (sorotan media) sekarang,” tutur Odom.

Terakhir, Odom mengutarakan pesannya kepada keluarga besarnya dan Kardashian yang ia kecewakan. Mantan bintang NBA ini meminta maaf kepada Khloe dan keluarganya.

“Untuk keluargaku dan Khloe, aku hanya ingin memberitahu mereka bahwa aku minta maaf untuk semua waktu dan energi yang terbuang percuma. Selama aku kecanduan narkoba, aku tak tahu siapa diriku,” pungkas Odom.

Khloe dan Odom berpisah pada 2015 lalu setelah bintang Keeping up with the Kardashians itu menceraikannya. Berpisah dari Odom, Khloe kini sudah bersama dengan pemain basket Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson.