Kanye West Belum Dipastikan Bisa Hadiri Inagurasi Donald Trump

LOS ANGELES – Kanye West sempat menyatakan dukungannya pada presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump akhir tahun lalu. Meski demikian, tak berarti suami Kim Kardashian itu bisa menghadiri upacara inagurasi kepresidenan Trump.

Seorang sumber yang merupakan orang dekat Kanye menyatakan bahwa rapper pelantun Famous tersebut tak akan terbang ke Washington DC Jumat besok untuk inagurasi Trump. Keputusan itu diambil setelah tak satu pun perwakilan Trump yang meminta Kanye untuk hadir atau tampil.

“Orang-orang Trump bahkan tak pernah meminta (Kanye untuk datang),” ungkap sumber seperti dikutip dari People, Kamis (19/1/2017).

Fakta ini tentu cukup mengejutkan. Pasalnya, Trump pernah mengatakan sangat mengidolakan Kanye dan berteman dekat. Tanggapan senada datang dari Kanye yang sempat berkunjung ke Trump Tower dan berfoto dengan sang presiden terpilih.

“Presiden terpilih dan Kanye adalah teman lama dan mereka berdiskusi tentang berbagai topik. Itu adalah diskusi yang sangat bagus. Diskusi ini menyangkut bullying, dukungan pada guru, modernisasi kurikulum dan kekerasan di Chicago,” ujar juru bicara Trump sebelumnya.

Sementara itu, sejumlah musisi telah memastikan diri akan ikut serta dalam konser inagurasi bertajuk “Make America Great Again! Welcome Celebration” di Lincoln Memorial, Jumat 20 Januari besok. Artis-artis itu adalah Sam Moore, Jackie Evancho, 3 Doors Down, Toby Keith, Jon Voight, DJ Ravidrums, Marty Roe, dan beberapa lainnya.