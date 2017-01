Kasus Perburuan Ilegal Salman Khan Kembali Mengemuka

NEW DELHI – Kontroversi yang menimpa Salman Khan 19 tahun lalu kembali mengemuka. Kasus yang menimpa Salman tersebut adalah perburuan ilegal terhadap satwa langka dan kepemilikan senjata ilegal.

Dilansir dari Times of India, Salman dianggap memburu rusa hitam India, sebuah hewan langka, dan memiliki senjata api dengan surat izin yang telah lewat masa berlaku ketika tengah berjalan-jalan di dalam hutan. Dirinya terkena empat tuduhan yang sama yang dilayangkan oleh komunitas Bishnoi, yang menyembah rusa hitam India. Proses hukum pun dilaksanakan di pengadilan Kota Jodhpur.

Rupanya, Salman dibebaskan dari tuntutan dan dinyatakan tidak bersalah karena kekurangan bukti. Sebelumnya, Salman telah terbukti tidak bersalah atas dua kasus lainnya di tahun 2016. Sedangkan, satu kasus yang terakhir masih dalam pembahasan dan telah mencapai tahap final.

Mendengar berita tersebut, ayah Salman yaitu Salim Khan mengungkapkan rasa lega telah terbebas dari kasus tersebut.

Thank you for all the support and good wishes