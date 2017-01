Ini Alasan Emma Watson Pilih Main di Beauty and the Beast daripada Cinderella

JAKARTA - Emma Watson mengaku lebih menyukai karakter Belle daripada Cinderella. Wanita berusia 26 tahun itu berpendapat Belle bisa menjadi panutan yang lebih baik daripada putri sepatu kaca itu



“Saya tidak tahu mereka akan membuat Beauty and the Beast pada saat aku menolak Cinderella, tapi ketika mereka menawarkan saya karakter Belle, saya hanya merasa karakter ini begitu banyak yang sesuai dengan diri saya daripada karakter Cinderella,” kata Emma seperti dilansir E online.



“Dia sosok yang penasaran, penuh kasih, dan berpikiran terbuka. Dia (Belle) itu tipe wanita yang ingin saya wujudkan sebagai panutan, diberi pilihan," jelasnya.



“Saya menemukan bahwa dia benar-benar inspiratif. Dia berhasil menjaga integritas dan memiliki cara pandang yang benar-benar independen. Dia tidak mudah terpengaruh oleh perspektif orang lain, tidak terpengaruh oleh rasa takut,” tambah Emma.



Beauty and the Beast merupakan salah satu film yang paling diantisipasi tahun ini, namun Emma mengakui sempat khawatir tentang film itu. Bahkan, keputusannya untuk membintangi film Disney ini terbentuk setelah diyakinkan bahwa itu akan menjadi proses kolaboratif dengan sutradara Bill Condon dan mereka mengubah sosok Belle menjadi penemu, seperti ayahnya.



Selain Emma, film Beauty and the Beast juga dilakoni Josh Gad sebagai Le Fou, Kevin Kline sebagai Maurice, Nathan Mack sebagai Chip, Gugu Mbatha-Raw sebagai Plumette, Audra McDonald sebagai Madame de Garderobe, Ewan McGregor sebagai Lumiere, Ian McKellen sebagai Cogsworth, Dan Stevens sebagai Beast, Emma Thompson sebagai Mrs Potts dan Stanley Tucci sebagai Cadenza.



Hadir pula Ariana Grande dan John Legend. Dua penyanyi ini akan tampil untuk mengisi soundtrack film Beauty and the Beast. Rencananya film ini masuk bioskop pada 17 Maret 2017 mendatang.