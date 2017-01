Demi Cinta Adakan Meet and Greet saat Roadshow Nobar

Yuk ikutan nonton bareng sama aku dan pemain Demi Cinta lainnya.. Plus, besok pagi aku bakalan live di Dahsyat RCTI. Jangan sampe ketinggalan ☺️ #demicintaakurela

A photo posted by Nasya Marcella (@nasyamarcella) on Jan 18, 2017 at 5:05am PST