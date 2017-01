Java Jazz Festival 2017 Usung Nuansa Betawi

JAKARTA - Java Jazz Festival (JJF) 2017 yang akan digelar pada tanggal 3, 4, dan 5 Maret nanti akan kembali mengusung konsep budaya lokal. Setelah pada tahun 2015 menghadirkan barong dan tahun 2016 dengan konsep wayang, tahun ini JJF akan bernuansa budaya Betawi.

"Bisa dilihat ada ondel-ondel dalam desain, tapi ini bukan karena tahun ini ada pilkada," ujar Dewi Gonta selaku Presiden Direktur Java Production saat jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Januari 2017.



Tempat festival digelar yaitu JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat juga akan lebih terbuka, mengadopsi desain yang biasa digunakan saat Pekan Raya Jakarta (PRJ). Pihak penyelenggara sengaja menyuguhkan sesuatu yang fresh di setiap tahunnya agar pengunjung tidak merasa bosan.

"Agar penonton merasakan pengalaman yang berbeda," imbuh Dewi Gonta.



Mengantisipasi hujan turun karena perhelatan jazz Tanah Air ini diadakan di ruang terbuka, penyelenggara juga sudah memikirkan segala kesiapan. Karena dari 14 panggung, empat panggung outdoor dan 10 panggung indoor.

"Konstruksi dibangun semenarik mungkin. Bangunan mereka (sponsor) sebaiknya beratap, jadi orang nonton tidak kehujanan," tutupnya.

Sekedar diketahui, line up dari musisi luar negeri yang akan memeriahkan JJF 2017 diantaranya ada Chick Corea, Sergio Mendes, Bebel Gilberto, Incognito, Mezzoforte, Dee Dee Bridgewater, Morgan James, Blood Sweat & Tears feat Bo Byce, Dylan Elise & Leonardo Amuedo, Chieli Minucci and Special EFX feat Lao Tizer and Eric Marienthal, Nik West, Naughty by Nature, hingga King yang baru saja meraih nominasi Grammy.

Sedangkan untuk musisi dalam negeri yang siap menghibur 14 panggung, seperti Afgan, Andien, Hivi, Tulus, dan yang menarik penampilan perdana dari proyek kolaborasi Endah & Rhesa dan Duadrum.