Rising Star Indonesia: Fade In Harus Terima Kenyataan Kalah dari Rayhan Satria

JAKARTA – Tantangan Armand Maulana kepada Fade In mungkin telah dilakukan. Namun mereka ternyata harus dihadapkan dengan kepiawaian vokal Rayhan Satria. Usaha grup Electronic Dance Music (EDM) untuk membawakan lagu non-EDM tersebut rupanya harus tunduk dari peserta termuda di Rising Star Indonesia RCTI tersebut di babak Live Duel 2.

Melawan Rayhan menjadi sangat sulit bagi Fade In. Bagaimana tidak, perolehan suara yang diterima Rayhan adalah sebesar 91 persen, dengan empat suara Yes. Keadaan tersebut terbalik dengan Fade In yang harus menerima 48 persen suara dengan tiga suara No.

Armand menantang Fade In untuk mengaransemen lagu non-EDM, dan lagu yang dipilih Fade In adalah Mimpi karya Anggun C Sasmi. Usaha Fade In tersebut dihargai oleh Expert Armand Maulana, yang memberikan suara Yes.

“Fade In berani keluar dari zona nyaman. Kadang kita perlu keluar dari zona nyaman. Mungkin (ini masalah) jam terbang saja, tapi dengan kenekatan lo keluar dari comfort zone, lo udah ada sense of producer,” ujar Armand.

Meski begitu, pendapat Armand memang tidak banyak disetujui expert lain yang cenderung ingin menikmati lagu. Menurut experts yang lain, vokal dan musik yang ditawarkan tidak menyatu.

“Mungkin ada lagu yang bisa dibikin EDM, tapi mungkin ada yang kurang cocok, kecuali orang itu bener-bener tau cara menyanyi musik yang seperti itu. Menurutku lagunya kurang match aja, musik sendiri, nyanyi sendiri, jadi kurang kawin aja,” jelas Rossa.

Di sisi lain, Rayhan tidak banyak menerima komentar dari experts. Penampilan Rayhan dibuktikan dengan banyaknya persentase voting yang diterima Rayhan di babak Live Duel 2 tersebut. Menurut expert Ariel ‘Noah’, penampilan Rayhan sudah sempurna.

“Rayhan luar biasa. Saya lihat kamu lebih bagus banget daripada yang sebelumnya. Dulu kamu pengen nunjukkin semua, sekarang kamu dewasa tiba-tiba gitu. Lebih tenang, improvenya juga ditahan, masuknya enak banget, emosinya dikuasai betul. Penampilannya sempurna malam ini,” tutur Ariel.