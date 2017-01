Rising Star Indonesia: Vokalis kena DBD, Smirnoff Terpaksa Disingkirkan Gregorius Axel

JAKARTA – Penampilan Gregorius Axel dinilai tidak sempurna ketika berhadapan dengan band Smirnoff di panggung Live Duel 2 acara Rising Star Indonesia RCTI. Meski begitu, kemenangan tetap berpihak kepadanya ketika kondisi vokalis Smirnoff tengah tidak prima. Kekalahan Smirnoff tersebut pun disambut dengan tangis dari para fans yang menyaksikan di panggung.

Vokalis Smirnoff yang akrab disapa Abah tersebut diketahui tengah menderita demam berdarah. Penyakitnya tersebut memengaruhi penampilan panggungnya, yang meraih suara sebesar 64 persen dan satu suara No dari Expert Rossa. Di sisi lain, Axel berhasil meraih 76 persen suara dengan empat suara Yes.

“Sebetulnya buatku tidak sempurna, banyak sekali nada-nada yang tidak terjangkau. Tapi karakter vokalmu memang one of a kind. Itu adalah anugerah. Jadi, tinggal memperbaiki,” tutur Rossa pada Axel, yang menyanyikan lagu Over and Over Again karya Nathan Sykes dan Ariana Grande.

Pendapat tersebut pun diperjelas dengan Armand Maulana, yang mengungkapkan bahwa jika Abah sedang sehat, mungkin Axel bisa kalah dari Smirnoff. Pun, kemenangan Axel dinilai tidak jauh dari vote yang diterima Smirnoff.

“Pernyataannya Ocha dijawab di TV. Jadi kamu dibantu pendapatnya expert. Saya Yes ke Smirnoff karena saya respect sama Abah. Kalau dibandingkan Smirnoff nyanyi sama kamu, pasti bagus kamu, jadi Yes. Tapi PR kamu banyak banget. Kalo Abah fit mungkin kamu lewat,” jelas Armand.