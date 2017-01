Rising Star Indonesia: Fazrun Diminta Tak Jadi Axl Rose Versi Indonesia

JAKARTA – Cara Fazrun menyanyikan lagu Welcome to the Jungle karya Guns n’ Roses di panggung Live Duel 2 Rising Star Indonesia mendapat masukan expert Armand Maulana. Kekhasan suara Fazrun yang dapat meraih berbagai genre musik pun menjadi pertanyaan para expert.

Para expert, terdiri dari Rossa, Armand Maulana, Anang Hermansyah, dan Ariel ‘Noah’, yakin Fazrun akan banjir pekerjaan selepas dirinya dari panggung Rising Star Indonesia. Peserta yang baru saja merekam karya pertamanya tersebut ditanyai para expert mengenai karakter apa yang akan dikembangkan Fazrun ketika berkarier secara profesional.

“Kalau kamu punya lagu sendiri, karakter suara mana yang mau kamu pake?” tanya Ariel.

Pertanyaan tersebut pun menjadi salah satu bahan kritikan dari Armand Maulana kepada Fazrun. Armand menilai, cara Fazrun menyanyikan lagu Welcome to the Jungle sangat mirip dengan vokalis band tersebut, Axl Rose. Menurut Armand, kemiripan tersebut sangat disayangkan. Pasalnya, Armand yakin Fazrun dapat menjadi lebih dari sekadar “penyanyi cover Axl”.

“Suara kayak rock-rock lo itu jarang banget. Jelas gua Yes, lo bagus. Tapi justru gue menyayangkan, lo Axl banget. Yang ngeri kalau lo punya sebuah album, terus jadinya lo jadi seorang penghibur yang cover aja. Lo punya modal yang sangat bagus, itu harus lo pikirkan. Gue yakin ini lo udah banyak job. Jangan mau jadi Axl-nya Indonesia,” tutur Armand.

Fazrun memenangkan duelnya dengan Alif Rizky dengan perolehan voting sebesar 89 persen dengan empat suara Yes. Di sisi lain, Alif hanya mendapatkan 55 persen suara dengan dua suara No.