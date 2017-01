FOTO: Hamil 9 Bulan, Hidup Alice Norin Berubah

JAKARTA - Tengah hamil besar yakni 9 bulan, pemain sinetron Alice Norin tak menyangka kalau dirinya yang merasa tak suka dengan anak kecil, namun tak lama lagi akan memiliki seorang bayi dan menjadi seorang ibu, seperti yang terlihat pada keterangan tulisan pada foto yang diunggah dalam Instagramnya.

Tak hanya semangat untuk menyambut kelahiran sang buah hati, Alice pun merasakan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Ia kini menjadi seseorang yang tidak lagi hanya memikirkan pekerjaan, tapi berusaha untuk menjaga kesehatan tubuhnya demi sang anak.

A photo posted by Alice Norin Lawi (@alicenorin) on Jan 17, 2017 at 2:19am PST

"The past 9 months has been a privilege...πŸ™ Siapa sangka, gue yang sebelumnya kurang suka anak kecil, bahkan nggak pernah ngurusin ponakan, diberi anugerah untuk bisa merasakan hamil dan jadi seorang Ibu...amin! Sembilan bulan ini banyak yang berubah. Yang tadinya fokus utama gue "work hard play hard", sekarang berusaha gue seimbangin dengan cukup istirahat, lebih rajin olahraga untuk menjaga kesehatan, kesehatan gue dan kesehatan baby "AL"," tulis Alice pada keterangan fotonya.

Alice pun tak masalah kalau kehamilan ini membuat berat badannya naik hingga 12 kilogram. Dirinya juga kini menjadi sangat menyukai anak kecil yang menggemaskan.

"Walaupun berat badan naik 12 Kg dan muka isinya pipi semua, I don't really mind, I'm going to be a Mom! Dan tiba-tiba gue jadi suka anak kecil, terutama bayi-bayi imut nan menggemaskan...teman-teman yang bayinya sempat gue kuyel-kuyel, mohon maaf ya, I cant help it! 😍😍😍," tambahnya.