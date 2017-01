Usai Debut Solo, Seohyun 'SNSD' Umumkan Gelar Konser Tunggal

SEOUL – 2017 dimulai dengan kesibukan luar biasa oleh Seohyun. Setelah resmi debut solo dengan merilis mini album berjudul Don’t Say No pada 17 Januari 2017, personel termuda SNSD ini mengumumkan rencana konser tunggalnya.

SM Entertainment selaku agensi yang menaungi Seohyun mengumumkan jika penyanyi kelahiran 1991 ini akan menggelar konser solo pertamanya, pada Rabu (18/1/2017). Konser bertajuk Love, Still – Seohyun ini merupakan bagian dari seri The Agit artis-artis solo SM.

#GirlsGeneration #SEOHYUN(@sjhsjh0628) to hold solo concert 'Love, Still – Seohyun’. More info👇 https://t.co/PPbQVhkN1Z