FOTO: Charlie Sheen Minta Maaf Sebut Rihanna dengan Kata Kasar

LOS ANGELES – Aktor senior Charlie Sheen membuat kontroversi setelah menyebut Rihanna dengan kata kasar pada minggu lalu saat menjadi bintang tamu di acara Andy Cohen. Tahu pernyataannya menimbulkan kemarahan publik, Sheen lantas meminta maaf.

Lewat akun media sosialnya, Sheen meminta Riri memaafkannya. Untuk menunjukkan ketulusan permintaan maafnya, bintang Anger Management ini ingin mentraktir Riri minum suatu hari nanti.

dear @rihanna,

pardon my inane

self indulgence.

let's have a drink someday

(on me) ....

❤️

©️