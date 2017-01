Susahnya Kate Middleton Jalani Aturan "Aneh" Kerajaan

LONDON - Melihat Kate Middleton, kebanyakan orang pasti merasa iri. Cantik, pintar, menjadi anggota kerajaan Inggris pula. Padahal bagi Kate, hidup di kerajaan Inggris adalah sesuatu yang susah karena banyaknya aturan-aturan aneh.

Setidaknya ada sembilan aturan aneh kerajaan Inggris yang harus dijalani Kate sebagai putri setelah menikah dengan Pangeran William 2011 lalu. Sembilan aturan seperti yang dilansir 94.7TheWave itu adalah:

1. Tidak Boleh Dipanggil dengan Nama Kecil

Setiap orang pasti mempunyai nama kecil atau nama panggilan. Tapi bagi Kate, ia harus melupakan nama kecilnya itu begitu dirinya menikah dengan Pangeran William dan menjadi bagian dari kerajaab Inggris. Kini Kate hanya boleh dipanggil Catherine atau Madam dengan gelar resmi kerjaan Her Royal Highness the Princess William of Wales.

2. Ikut Pemilu

Semua anggota kerajaan Inggris dilarang keras memberikan hak pilihnya saat pemilu. Jika mereka ikut pemilu, ditakutkan itu akan mempengaruhi pilihan masyarakat. Tak terkecuali Kate.

3. Terjun ke Dunia Politik

Begitu mencatatkan diri sebagai istri Pangeran William, kesempatan Kate untuk terjun ke dunia politik dan menjadi politisi pun hangus. Alasannya sama seperti alasan kenapa anggota kerajaan tak boleh ikut pemilu.

4. Jadi Sorotan Publik

Selama satu dasawarsa ini, bahkan sebelum menikah dengan Pangeran William, Kate sudah menjadi sorotan publik. Selama 24/7, wanita 35 tahun itu harus rela terus-terusan disorot kamera, dibuntuti paparazzi, dan tak punya privasi. Hal ini semakin meningkat sejak dia menikah dengan Pangeran William 2011 silam.

5. Dilarang Membuat Kontroversi

Tentu saja ini menjadi hal tabu di kerajaan Inggris. Begitu menjadi putri Inggris, Kate dilarang untuk melakukan atau mengatakan apapun yang berbau kontroversial.

6. Bermain Monopoli

Percaya atau tidak, ada aturan tidak boleh bermain monopoli di kerajaan Inggris. Prince Andre Duke of York membuat aturan itu dengan alasan monopoli terlalu jahat. Artinya, Kate tak akan bisa merasakan gairah kesenangan ketika bisa membeli hotel dan tanah dengan uang monopoli. Duh.

7. Makan Kerang

Begitu menjadi Duchess of Cambridge, Kate harus say goodbye pada kerang. Aturan di kerajaan Inggris menyatakan tak ada anggota keluarga kerajaan yang boleh makan kerang karena takut makanan itu beracun.

8. Berhenti Makan

Aturan ini berlaku jika Kate makan dengan Ratu Elizabeth. Begitu ratu selesai makan, maka semua orang di meja makan harus meletakkan garpu dan sendok mereka, kenyang atau pun belum.

9. Bekerja

Kini, Kate harus mengucapkan selamat tinggal pada mimpi masa kecilnya untuk menjadi seorang wanita karier yang bekerja di perusahaan besar. Gelar sarjana yang dimilikinya tak akan pernah berguna untuk melamar pekerjaan. Pasalnya, aturan kerajaan Inggris menyebutkan jika anggota keluarga kerajaan tidak boleh bekerja.