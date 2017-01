Java Jazz Festival 2017 Kehadiran Tamu Spesial

JAKARTA - Java Jazz Festival (JJF) 2017 akan menghadirkan wish list sejak pertama kali perhelatan akbar musik jazz ini digelar. Ia adalah musisi asal Chelsea, Amerika Serikat, yaitu Chick Corea.

"Untuk Chick Corea sudah confirm," ungkap President Director Java Festival Production, Dewi Gontha saat jumpa pers di Kedai 89, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2017).

Pianis jazz berusia 75 tahun, Chick Corea akhirnya menjadi salah satu line up spesiap pada Java Jazz Festival ke-13 ini. Akan ada kejutan menarik saat pemilik album Crystal Silence ini.

"Dia akan datang dengan main keyboard dan bandnya. Yang berbeda pemain bas aja. (Selama) 13 tahun kami menanti menghadiri sosok dia," ujar salah satu tim program Java Jazz Festival, Nikita Dompas.

Java Jazz Festival (JFF) 2017 kembali digelar di Jakarta International Expo (JIexpo) Kemayoran, Jakarta Pusat mulai dari tanggal 3 hingga 5 Maret 2017.

Selain Chick Corea musisi mancanegara yang akan memeriahkan JJF tahun ini adalah Sergio Mendes, Bebel Gilberto, Incognito, Mezzoforte, Dee Dee Bridgewater, Morgan James, Blood Sweat & Tears feat Bo Byce, Dylan Elise & Leonardo Amuedo, Chieli Minucci and Special EFX feat Lao Tizer and Eric Marienthal, Nik West, Naughty by Nature, hingga King yang baru saja meraih nominasi Grammy.

Sedangkan untuk musisi dalam negeri yang siap menghibur 14 panggung, seperti Afgan, Andien, Hivi, Tulus, dan yang menarik penampilan perdana dari proyek kolaborasi Endah & Rhesa dan Duadrum

Akan ada 14 panggung yang terdiri dari 10 panggung indoor dan empat panggung outdoor. Arena panggung tahun ini lebih banyak dari perhelatan 2016 lalu yang hanya terdapat 10 panggung.