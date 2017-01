Bersiaplah, Java Jazz Festival 2017 Hadir Maret Mendatang

JAKARTA - Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2017 siap digelar. Perhelatan akbar musik jazz ke-13 ini akan kembali digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, selama tiga hari berturut-turut, yaitu mulai tanggal 3 sampai 5 Maret 2017.

Java Jazz Festival tahun ini kembali menyuguhkan sederet musisi terbaik Tanah Air maupun mancanegara. Setelah pada tahun 2016 lalu, David Foster dan Sting menjadi penampil spesial yang berhasil membius 114.000 pengunjung selama tiga hari festival diselenggarakan.

Line up dari musisi luar negeri diantaranya ada Sergio Mendes, Bebel Gilberto, Incognito, Mezzoforte, Dee Dee Bridgewater, Morgan James, Blood Sweat & Tears feat Bo Byce, Dylan Elise & Leonardo Amuedo, Chieli Minucci and Special EFX feat Lao Tizer and Eric Marienthal, Nik West, Naughty by Nature, hingga King yang baru saja meraih nominasi Grammy.

Sedangkan untuk musisi dalam negeri yang siap menghibur 14 panggung, seperti Afgan, Andien, Hivi, Tulus, dan yang menarik penampilan perdana dari proyek kolaborasi Endah & Rhesa dan Duadrum.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, dengan membeli tiket daily pass atau 3 day pass, pengunjung bisa menikmati 150 pertunjukan tanpa harus membeli tiket tambahan untuk menyaksikan pertunjukan tertentu atau special show.

"Tidak ada spesial show, jadi semua bisa nonton tanpa kecuali. Beli tiket daily pass, bisa nonton semua penampilan hari itu," ujar Presiden Direktur Java Festival Production, Dewi Gonta saat jumpa pers di Kedai 89, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2017).

Tiket Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2017 dipatok seharga Rp 650 ribu untuk daily pass dan Rp 1,5 juta untuk tiga hari. Tiket sudah bisa didapat di website resmi www.javajazzfestival.com