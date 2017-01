Audioslave Bakal Reuni saat Pelantikan Presiden Donald Trump

LOS ANGELES – Lama tak terdengar kabarnya di scene musik rock, Audioslave mengumumkan akan segera bereuni dan menggelar konser di Ballroom Teragram, Los Angeles, di hari yang sama dengan pelantikan Presiden Donald Trump di Washington pada 20 Januari 2017.

Dilansir Rollingstone, Rabu (18/1/2017), namun acara reuni tersebut bukan sekadar konser biasa, melainkan sebuah rangkaian dari protes terhadap pelantikan Donald Trump yang bertajuk The Ball Anti-Inaguration.

Kehadiran Audioslave diyakini akan menghapus kerinduan fans yang tidak pernah tampil dalam 11 tahun terakhir, setelah merilis album pada 2006 lalu yang berjudul Revelations. Terlepas dari konser di Los Angeles tersebut, band yang digawangi oleh Tom Morello, Chris Cornell, Tim Commerford dan Brad Wilk ini belum punya jadwal tetap untuk tur reuni.

Tak hanya menghadirkan Audioslave, konser tersebut turut diramaikan oleh beberapa nama tenar lainnya mulai dari Vic Mensa, Jackson Browne, Jack Black and the Los Angeles Freedom Choir. Morello, Commerford dan Wilk akan menampilkan pertunjukan bersama Prophets of Rage, Cypress Hill's B-Real, Public Enemy's Chuck D dan DJ Lord

Menariknya, tiket masuk untuk konser Anti-Inagurations tersebut sebagian hasil keuntungannya akan diberikan kepada organisasi anti kekerasan seksual di Amerika Serikat yang menangani isu khusus mulai dari pemerkosaan hingga penyalahgunaan narkoba.

Menurut Gitaris Audioslave Tom Morell, acara The Ball Anti-Inagurations adalah sebuah perayaan perlawanan dan resistensi terhadap rasisme, seksisme, homofobia, bullying, kerusakan lingkungan, dan fasisme. “Kami menatap ke bawah buruk dystopian jika kita tidak bertindak sekarang, kecuali kita melawan sekarang.”