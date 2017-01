Sederet Musisi Siap Meriahkan Konser Inagurasi Donald Trump

LOS ANGELES – Pekan ini, tepatnya pada Jumat 20 Januari 2017, Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump akan disumpah di Washinton DC. Sehari sebelum upacara pelantikan Trump, akan lebih dulu digelar konser inagurasi pada 19 Januari.

Dilansir NME, sejumlah musisi telah memastikan diri akan ikut serta dalam konser inagurasi bertajuk “Make America Great Again! Welcome Celebration” di Lincoln Memorial. Artis-artis itu adalah Sam Moore, Jackie Evancho, 3 Doors Down, Toby Keith, Jon Voight, DJ Ravidrums, Marty Roe, dan beberapa lainnya.

“Jujur, aku percaya jika kita bisa menerima ini, yang terbaik akan datang. Kita semua sebagai orang Amerika perlu bersatu di belakang presiden baru kita, dan memberinya kesempatan. Dia perlu dukungan semua orang untuk membuat Amerika lebih besar, kuat, dan bahkan menjadi sebuah negara yang lebih baik,” kata Moore dikutip NME, Rabu (18/1/2017).

Sayang, pendapat Moore itu tak seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan musisi Hollywood. Pasalnya sebelum ini, banyak nama-nama besar yang menolak atau mundur untuk tampil di upacara inagurasi Trump ini.

Terakhir mundur adalah Jennifer Holiday. Aktris sekaligus penyanyib 56 tahun ini memutuskan mundur dari konser tersebut. Terutama, setelah mendapat banyak kritik dan keluarganya mendapat ancaman pembunuhan.