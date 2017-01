Perjalanan Hidup Bunga Citra Lestari Siap Dikisahkan lewat Konser

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) siap menggelar konser tunggalnya yang bertajuk "It's Me BCL". Diakuinya, konser tersebut diawali dari keinginannya usai bangun tidur.



"Jujur aku bangun tidur di suatu pagi 2015, tiba-tiba terpikir aku pengin bikin konser. Akhirnya aku bilang ke manager dan bicara sama mas Andi Rianto untuk mewujudkan ini," kata BCL di kawasan Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu 17 Januari 2017.



Menurut BCL, dalam konser yang akan digelar pada tanggal 1 Maret 2017 di JCC, Jakarta itu akan mengisahkan perjalanan hidupnya dari bukan siapa-siapa hingga menjadi sosok Bunga Citra Lestari saat ini. Konser itu juga dipersembahkan untuk orang-orang di sekitar BCL dan masyarakat pada umumnya.



"'It's me BCL' ini apa sih, bagaimana dia (BCL) menjalani hidupnya, aku pastikan orang yang nonton konser aku melihat siapa aku seperti sahabatku melihat," jelasnya.



Menggandeng The Squared Division (Ashley Evans dan Anthony Ginandjar) yang sudah menyukseskan konser-konser penyanyi internasional seperti Taylor Swift, Iggy Azelea, Kylie Minougue, Kesha dan lain-lain, konser BCL akan dipenuhi suasana yang penuh dengan emosi, ada tangis, bahagia dan juga keseruan lainnya.



"Aku bertemu dengan Ashley di ultah televisi swasta, dari situ aku lihat vibe yang diciptakan dan menjalankan show beda dari experience. Dari situ aku curhat sama manager aku is it possible? Aku pengin punya sesuatu yang beda dan enggak ketebak. Makanya aku ajak mereka. ada banyak surprise nanti," jelasnya.