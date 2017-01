Rising Star Indonesia: Fazrun Dominasi atas Alif Rizky

JAKARTA – Pertandingan ke-2 babak Live Duel 2 Rising Star Indonesia, Selasa (17/01/2017), disapu bersih oleh Fazrun dengan lagu Welcome to the Jungle karya Guns n’ Roses. Fazrun meraih voting sebesar 89 persen dibandingkan lawannya, Alif Rizky, yang meraih 55 persen vote. Kemenangan tersebut pun diakui para expert.

Expert menilai, penampilan Alif yang tidak sama dengan babak sebelumnya membuat expert bingung dan tidak bisa menikmati lagu dengan baik. Pasalnya, Alif tampak tidak menyanyikan lagu Somewhere Only We Know karya Keane dengan percaya diri. Dirinya pun mendapat suara No dari Ariel ‘Noah’ dan Anang Hermansyah.

“Kamu kayaknya berubah konsep apa gimana? Buat saya pribadi, saya jadi bingung apa yang harus diliat dari seorang Alif. Kalaupun kamu ingin menyanyikan sebuah lagu santai, menurut saya kurang berhasil deliver-nya. Penjiwaan terhadap lirik dan lagu tadi masih belum berhasil,” tutur Ariel, yang disetujui Anang.

Di sisi lain, penampilan Fazrun tidak diragukan lagi oleh para expert. Namun, rupanya pakaian Fazrun dinilai tidak cocok. Penampilan Fazrun menuai kritik pedas dari Armand Maulana, yang menilai bahwa Fazrun harus mencari penampilannya sendiri dan tidak meniru artis-artis Barat. Pasalnya, karakter badan orang-orang Barat tidak sesuai dengan Fazrun.

“Dulu rock itu glam, harus berdandan full. Ini catatan buat style lo. Bule kaya Avenged Sevenfold itu emang hardcore metal gitu, sekarang mereka cuma pake jeans terus kaos oblong, keren. Karena dia itu putih kulitnya, hidungnya mancung, sixpack, pasti keren. Tapi orang Timur, orang Asia itu coklat, banyak yang ga tinggi, itu harus dibikin aware terhadap style elu. Penampilan lo ini gua enggak seneng, kaya lo mau ke mal,” tutur Armand.