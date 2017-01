Rising Star Indonesia: Experts Galau Pilih Tiffany Geraldine Atau Siti Saniyah

JAKARTA – Pembukaan babak Live Duel 2 Rising Star Indonesia RCTI diisi oleh Tiffany Geraldine dan Siti Saniyah, Selasa (17/01/2017). Kedua peserta tersebut mendapat komentar baik dari seluruh expert. Para expert yang terdiri dari Rossa, Anang Hermansyah, Ariel ‘Noah’, dan Armand Maulana pun menyayangkan dua sahabat harus bertanding dan tersisih salah satunya.

Tiffany dan Siti pun mendapat persentase yang tinggi dan empat suara Yes, dan mengakhiri lagu dengan pujian para expert. Pada akhirnya, Tiffany yang membawakan lagu Anyer 10 Maret karya Slank tersebut harus tunduk dari sahabatnya yang membawakan Million Reasons karya Lady Gaga, dengan jumlah vote sebesar 76 persen dan 83 persen.

Menurut Expert Rossa dan Armand Maulana, nilai Tiffany dipengaruhi karena menjadi pembuka panggung Live Duel 2. Strategi yang digunakan Tiffany pun, menurut Armand Maulana, sudah sangat pas. Strategi Tiffany disamakan dengan yang dilakukan Andmesh Kamaleng di panggung Live Duel 1.

“Ada dua strategi yang bagus banget. Pertama, ini lagu cowok, kamu wanita. Udah pasti berbeda. Apalagi interpretasimu bagus banget. Yang kedua, Andmesh bawa lagu Anji ya. Strategi kedua kamu membawakan lagu dari grup yang sangat besar fanbasenya, jadi bagus banget. Mungkin bener kata Rossa karena kamu yang pertama,” tutur Armand.

Mengaku fans Tiffany, Rossa mengungkapkan berat untuk memberikan suara Yes untuk Siti. “Aku agak berat ngasih Yes karena aku fans Tiffany. Tapi aku harus jujur karena kamu tampilnya juga bagus, jadi aku jujur aku kasih Yes. Kamu enggak kasih aku alasan untuk kasih No. Buat aku berat kalian berdua diduelkan,” tutur Rossa.