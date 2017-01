Anang & Armand Maulana Ingin Peserta Rising Star Banyak Nyanyikan Lagu Indonesia

JAKARTA – Peserta Rising Star Indonesia babak Live Duel 1, banyak membawakan lagu asing. Experts Anang Hermansyah dan Armand Maulana ingin tahu pembawaan setiap peserta ketika membawakan lagu berbahasa Indonesia maupun bahasa daerah.

Usulan ini beberapa kali dilontarkan Anang dan Armand terhadap penampilan para peserta yang membawakan lagu asing, yaitu pada penampilan Julian, Agung-Mieke, dan Bening Ayu. Ketiganya diketahui memenangkan duel melawan Fadlan, Iga Azwika, dan Alif Salampessy.

Anang mengungkapkan kekhawatirannya pada Julian yang membawakan lagu Versace on the Floor karya Bruno Mars. Menurut Anang, Julian mungkin tidak akan sebaik Fadlan ketika membawakan lagu berbahasa Indonesia, dan mungkin justru akan kalah dari Fadlan yang mendapatkan voting peserta sebesar 83 persen.

“Kalo Julian nyanyi lagu Indonesia, belum tentu bisa ngalahin Fadlan. Tantangannya Julian ini, (bahwa) Fadlan sudah membuktikan dia menyanyikan Bahasa Indonesia dengan cerdas. Kamu belum membuktikan dengan Bahasa Indonesia. Bisa jadi kita salah (memenangkan Julian). Ini yang jadi tantangan berat,” tutur Anang.

Pernyataan tersebut ditimpali Armand, menyebutkan Julian telah ‘khatam’ menyanyikan lagu berbahasa Inggris. Perbedaan karakter antara Fadlan dan Julian pun membuat Armand menginginkan keduanya agar melaju ke babak selanjutnya. Ketika melawan Julian, Fadlan membawakan lagu Kangen karya Dewa 19 yang juga meraih empat suara Yes.

Begitu pula yang disampaikan Anang ketika menyaksikan penampilan Bening Ayu, yang menang dengan suara hanya terpaut 0,03 persen dengan Alif Salampessy. Bening, yang menunjukkan kemampuannya dalam tembang lagu Jawa, langsung menerima pujian dari Anang. Justru, Anang menyebut kemampuan Bening lebih terpancar ketika menembang lagu Jawa dibandingkan lagu No Way No karya Magic!. Anang pun mengakhiri komentar tersebut dengan menyanyikan lagu tentang antinarkotika.

Namun, tantangan terberat justru diterima oleh pasangan hip hop Agung dan Mieke. Pasangan yang melantunkan lagu Baby Boy karya Beyonce (ft. Sean Paul) tersebut diminta mengaransemen lagu dan menambahkan rap dengan Bahasa Indonesia. Penampilan yang menang jauh dari Iga Azwika tersebut justru diminta agar dapat berkreasi melawan budaya Korea Selatan dan Brazil yang mendunia. Pendapat ini dikemukakan oleh Anang dan Armand.

“Cuma ngasih challenge aja kalo kamu masuk lagi, bisa ga coba lagu indonesia digituin?” tutur Armand.

Anang menimpali, pasangan Agung dan Mieke mampu mencapai babak final apabila mampu berkreasi dengan Bahasa Indonesia.