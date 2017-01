Pamer Foto Seksi, Kylie Jenner Bikin Netizen Merem Melek

LOS ANGELES -- Publik kembali dikejutkan dengan beredarnya foto seksi sang model cantik Kylie Jenner. Bintang “Keeping Up with The Kardashians” tersebut sengaja mengunggah foto seksi di instagram pribadinya @kyliejenner.

Ada tiga foto seksi yang ia unggah dengan mengenakan kostum yang sama. Kylie nampak begitu hot dengan gaun emas dan lipstik merah.

Pada foto pertama, bintang yang memiliki nama lengkap Kylie Kristen Jenner itu berpose dengan lipstik merahnya dan menunjukkan bagian atas dada dengan mengalungkan kedua tangannya di bagian belakang kepala.

Foto kedua Ia pamer bokong seksi dari bagian bawah dengan kedua tangannya ditempelkan pada bagian dada.

Yang terakhir. Ia menunjukkan gayanya dengan posisi duduk di sudut ruang, agak mencondongkan tubuhnya ke depan, dan tampak belahan dadanya yang sengaja ia umbar.

Ketiga fotonya tersebut ia beri hashtag #SecretProject. Hal ini tentu saja membuat netizen bertanya-tenya tentang proyek rahasia yang akan ia jalankan. Tidak ada konfirmasi tentang hashtag yang ia tuliskan tersebut.

Seperti dilansir Aceshowbiz Senin 16 Januari 2017, foto tersebut dikabarkan akan digunakan Kylie untuk bisnis kosmetik offline miliknya dan rilisnya kalender 2017 dengan Terry Richardson, salah seorang fotografi profesional.