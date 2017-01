Justin Bieber Tuduh Selena Gomez Manfaatkan The Weeknd untuk Promosi

Selena Gomez & The Weeknd (Foto: BT)

LOS ANGELES – Justin Bieber menolak berkomentar soal hubungan asmara Selena Gomez dan The Weeknd saat ditanya awak media akhir pekan lalu. Namun menurut seorang sumber yang merupakan orang dekat Bieber, pelantun Sorry itu tak percaya Gomez dan The Weeknd memang saling cinta.

Seperti dilansir New York Dailynews dari TMZ, Bieber ternyata berpikir Gomez hanya memanfaatkan The Weeknd. Berdasar penuturan sumber, Bieber meyakini jika Gomez mendekati The Weeknd hanya untuk mempromosikan karyanya.

Kepada sumber, Bieber menuduh sang mantan kekasih hanya mendekati The Weeknd karena ingin berkolaborasi dengan pemilik nama asli Abel Tesfaye itu. Bieber menyebut jika Gomez melakukan hal yang sama pada Nick Jonas dan Zedd.

Melihat hasil positif lagu-lagu The Weeknd selama ini, bukan tak mungkin itulah motif di belakang kedekatan Gomez dan sang musisi. Apalagi menurut Bieber, Gomez dan mantan kekasih Bella Hadid itu saat ini memang sedang bekerja sama membuat lagu baru.

Sekadar mengingatkan, minggu lalu Gomez dan The Weeknd menggegerkan industri hiburan Hollywood setelah tertangkap kamera berciuman di depan umum. Seorang sumber menyebut jika keduanya sudah beberapa waktu ini dekat.