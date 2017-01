Rain dan Kim Tae Hee Siap Menikah Februari 2017

SEOUL – Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Rain dan Kim Tae Hee. Setelah berkali-kali dikabarkan akan segera menikah, tanggal pernikahan Rain dan Tae Hee akhirnya terungkap.

Sejak Selasa (17/1/2017), beredar berita eksklusif yang menyebutkan jika Rain dan Tae Hee akan menikah pada 19 Februari 2017 mendatang. Rencananya, pasangan yang sudah empat tahun menjadi kekasih ini akan mengikat janji suci pernikahan di sebuah gereja Katolik di Seoul.

Masih belum diketahui apakah kabar ini memang benar adanya. Baik Tae Hee, Rain atau agensi mereka hingga kini memilih bungkam dan belum memberikan komentar apapun.

Sejumlah netizen meragukan kebenaran kabar tersebut. Mereka menduga ini hanyalah berita yang dibuat-buat setelah kemunculan Rain sebagai bintang tamu di acara Please Take Care of My Refrigerator dimana kala itu host menggoda Rain dengan menuduh dirinya berbohong soal pacaran dengan Tae Hee.

Namun, sebagian netizen lain menganggap berita ini memang benar adanya. Hanya saja, mereka menilai pengumuman berita ini dilakukan sebagai pengalihan isu dari isu-isu terbaru pemerintahan Korea yang sedang disorot masyarakatnya.

Dilansir dari Allkpop, Selasa (17/1/2017), Tae Hee dan Rain sudah pacaran sejak 2013 setelah mereka bertemu di sebuah iklan yang memakai keduanya sebagai bintang. Sejak itu, hampir tiap tahun Tae Hee dan bintang My Lovely Girl ini selalu digosipkan telah menikah.