Sophia Latjuba Sindir Pengguna Bulu Hewan sebagai Item Fesyen

JAKARTA - Penggunaan bulu hewan sebagai item fesyen masih menjadi pro dan kontra. Banyak aktivis lingkungan yang menolak penggunaan bulu hewan sebagai item fesyen karena melanggar hak-hak hewan dan merupakan tindakan keji.

Sophia Latjuba, aktris yang konsen terhadap lingkungan menyidir pengguna item fesyen dari bulu hewan. Bagi Sophia Latjuba, pengguna bulu hewan harus kembali belajar ke bangku sekolah.

"Buat yang masih suka pakai baju bulu binatang buat mempercantik diri dan kelihatan keren: go back to school, get educated," tulis Sophia Latjuba di akun Instagram miliknya.

Bahkan menurut Sophia Latjuba penggunaan bulu hewan adalah kejahatan. Ia pun kembali menganjurkan untuk memperbanyak ibadah.

"Perbanyak ibadah and grow a heart. #dontwearfur," tutup Sophia Latjuba.