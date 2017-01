Wow, Bioskop CBD CIledug Disesaki Penonton Demi Cinta

TANGERANG - Setelah sukses mengocok perut penonton saat nonton bareng (nobar) film Demi Cinta, beberapa pemain seperi Tora Sudiro dan Verdi Solaiman pun langsung menghampiri penonton di dalam studio bioskop.

Kehadiran Tora dan Verdi sontak membuat penonton berteriak histeris, Tora langsung berterima kasih dan meminta agar penonton bisa mempromosikan film garapan rumah produksi MNC Pictures tersebut.

"Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa sebarkan di sosial media kalian ya," ucal Tora saat ditemui di XXI CBD Ciledug, Tangerang, Banten, Selasa (17/1/2017).

Usai mengucapkan terima kasih, Tora dan Verdi melayani foto-foto bersama dengan penonton yang memadati XXI CBD Ciledug, Tangerang.

"Aak kak Tora akhirnya ketemu!," teriak salah satu penonton.

