Hidden Figures Kuasai Box Office AS di Hari Martin Luther King Jr

LOS ANGELES – Box Office Amerika Serikat pekan ketiga di Januari 2017 berhasil dikuasai film berjudul Hidden Figures yang meraup pendapatan sebesar 20,5 juta Dolar AS dalam penjualan tiket di bioskop-bioskop dalam libur panjang akhir pekan terkait peringatan Hari Martin Luther King Jr.

Cerita bermula tentang pakar matematika AS yang berkulit hitam pada perlombaan antariksa tahun 1960-an dan berhasil menjadi sosok penting di NASA. Kisah yang penuh drama ini mengisahkan tentang Badan Nasional Antariksa Amerika NASA akhirnya menduduki puncak box office AS selama dua pekan berturut turut.

Dilansir Voa Indonesia, Selasa (17/1/2017), film yang meraup pendapatan hingga 25 juta Dolar AS dari sisi penjualan tiket bioskop selama libut akhir pekan dalam peringatan hari lahirnya tokoh hak-hak sipil, Martin Luther King, bisa terus bertambah jika hasil penjualan tiket pada Senin lalu disertakan. Bila hal itu dilakukan maka diperkirakan akan menembus angka 25,3 juta Dolar AS.

Sementara itu, Film lainnya yang diputar mulai akhir pekan lalu, seperti film horor The Bye Bye Man, dan film garapan sutradara sekaligus aktor Ben Affleck yakni Live By Night hanya sanggup meraih 5,4 juta Dolar AS, serta karya epik dari Kristiani Silence garapan Martin Scorsese hanya mampu mencatat angka 1,9 juta Dolar AS.