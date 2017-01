Sterling K Brown Tertarik Gabung Pasukan Green Lantern

LOS ANGELES – Sterling K Brown menjadi salah satu pemain di film garapan Marvel, Black Panther. Kendati menjadi salah satu punggawa di Black Panther bukan halangan bagi Sterling untuk ingin bermain film yang sejatinya rival Marvel, DC.

Pengumuman tersebut rupanya disebarkan Sterling sendiri melalui akun Twitternya baru-baru ini. Ia mengungkapkan jika salah satu karakter di Green Latern, John Stewart cocok dengannya.

"Dear powers that be, if you are looking for someone to play John Stewart, I humbly submit my name. Namaste #GreenLanternCorps," tulis Sterling baru-baru ini.

John Stewart merupakan salah seorang Green Lantern yang akan ditambahkan pada instalasi film baru Green Lantern, yaitu Green Lantern Corps.

Film tersebut tetap akan menampilkan Hal Jordan dari Green Lantern. Kemungkinan Ryan Reynolds untuk kembali sebagai Hal Jordan justru kecil setelah Ryan dikabarkan tengah sibuk menggarap film baru lanjutan saingan DC Comics, yaitu Deadpool, dilansir dari Aceshowbiz.

Menurut cerita DC Comics, Green Lantern memang bukan gelar yang diberikan kepada seorang tertentu, sehingga peran Green Lantern dapat dimiliki beberapa tokoh sekaligus, yang sempat membuat fans bingung. Sebelum permintaan Sterling tersebut, film Green Lantern dikabarkan telah menggaet penulis cerita David S. Goyer dan Justin Rhodes, sedangkan film tersebut akan diproduseri oleh Geoff Johns.