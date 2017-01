Terbengkalai, Channing Tatum Dipastikan Bintangi Gambit

LOS ANGELES – Bagi pecinta film karya Marvel, spin off dari X-Men, Gambit, memang mengecewakan. Bagaimana tidak, film yang awalnya direncanakan akan rilis 7 Oktober 2016 tersebut rupanya menemui banyak masalah dalam pembuatan dan masih belum memiliki kejelasan kapan akan dirilis hingga kini.

Meski begitu, rupanya Channing Tatum tetap dipastikan akan memerankan sang tokoh utama, Gambit. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh produser serial film X-Men Lauren Shuler Donner ketika ditemui Aceshowbiz dalam presentasi film Legion di acara tur musim dingin Television Critics Association.

“Saat ini, ya,” ungkap Donner ketika ditanya tentang Tatum. Meski begitu, Donner tidak menjawab persiapan apa saja yang telah dilakukan Tatum. “Kalian harus tanya Channing,” tutur Donner.

Masalah terbesar yang dihadapi produksi film Gambit adalah kehilangan sutradaranya sendiri. Hal ini telah terjadi dua kali, yaitu ketika disutradarai oleh Rupert Wyatt (sutradara film Rise of the Planet of the Apes) dan Doug Liman (sutradara film Bourne Identity). Hingga kini, belum ditemukan sutradara yang mampu menaruh komitmen untuk membuat film Gambit tersebut.

Selain Tatum, artis yang digadang-gadang akan bermain di film ini adalah Lea Seydoux, yang akan memainkan Belladonna Boudreaux. Meski begitu, Seydoux sendiri tidak mengkonfirmasi apakah dirinya masih ingin memainkan peran tersebut. Sementara itu, film Gambit belum memiliki jadwal yang jelas karena tidak adanya sutradara.