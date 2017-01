"Ambitions" One Ok Rock Berambisi Jadi Album Terlaris di Jepang

One Ok Rock (Foto: Twitter)

TOKYO - One Ok Rock membuat gebrakan lewat album terbaru mereka yang berjudul Ambitions. Album yang dirilis pada 13 Januari 2017 tersebut meraih posisi puncak pada penjualannya.

Dilansir Jpopasia, Ambitions berhasil terjual dengan angka 232.710 copy pada minggu pertama penjualan. Ini membuat album Taka cs masuk dalam daftar penjualan terbaik di Jepang.

Ini bukan kali pertama album mereka masuk dalam daftar penjualan terbaik pada minggu pertama. Pada album "35xxxv" juga mencetak rekor yang sama yakni dengan penjualan mencapai 164.640 copy dan semakin memuncak selama satu dekade ini.

Rekor tersebut membuat Ambitions diperkirakan akan mencapai posisi serupa. Album ini diprediksi akan menjadi penjualan album band terlaris sepanjang waktu.

Saat ini, album yang menggaet 5 Seconds of Summer dalam lagu Take What You Want tersebut sukses menduduki posisi ke-4 di chart Oricon untuk versi internasionalnya. Album ini juga telah terjual sebanyak 37.144 copy.