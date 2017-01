Film Nominasi Golden Globe Ramaikan Festival Sinema Australia Indonesia 2017

MEDAN – Film berjudul Lion, yang telah masuk dalam nominasi penghargaan perfilman internasional Golden Globe, akan meramaikan Festival Sinema Australia Indonesia (FSAI) tahun 2017.

Film kisah hidup seorang warga Australia bernama Saroo Brierley, yang diadopsi dari India dan akhirnya berhasil menemukan ibu kandungnya setelah menggunakan aplikasi Google Earth itu, akan diputar di Senayan City XXI, Jakarta pada 26-29 Januari 2017.

“Brierley sang penulis buku A Long Way Home yang kemudian diadaptasi menjadi film Lion itu akan hadir langsung membuka festival tersebut,”kata Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson dalam keterangan resminya kepada Okezone, Selasa (17/1/2017).

FSAI 2017 ini sendiri kata Paul, dilakukan untuk merayakan bakat dan keahlian industri film Indonesia dan Australia. Selain film Lion, festival ini juga akan menampilkan film-film peraih penghargaan kelas dunia lainnya seperti film Girl Asleep, Looking for Grace, Spear, Satellite Boy dan The Ravens.

“Setelah di Jakarta, pemutaran film juga akan dilakuan dii Makasar pada 28-29 Januari dan di Surabaya 4-5 Februari 2017,”jelas Paul.

Sineas asal Indonesia yang menjadi telah mendapatkan pengakuan di panggung internasional dan alumni Australia seperti Kamila Andini, Mouly Surya dan Riri Riza akan ikut menghadirkan karya-karya mereka seperti Following Diana, What They Don’t Talk About When They Talk About Love dan Sokola Rimba.

“Festival tahun ini juga akan memamerkan karya sineas-sineas muda dalam Kompetisi Film Pendek FSAI yang perdana. Dari hampir 300 film pendek yang masuk, enam finalis telah dipilih untuk berkompetisi memenangkan kesempatan hadir di Melbourne International Film Festival pada bulan Agustus tahun 2017 ini,”tukasnya.

Panel juri dalam kompetisi ini adalah Kamila Andini, sutradara peraih penghargaan Jennifer Perrott,dan programer Melbourne International Film Festival Thomas Caldwell.