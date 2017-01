Serunya Duel Debut Seohyun 'SNSD' VS Suzy 'miss A'

SEOUL - Industri musik Korea pada awal 2017 dibuka dengan kabar debut solo dari dua bintang di girlband K-Pop ternama yakni SNSD dan miss A. Mereka adalah Seohyun dan Suzy.

Keduanya mengumumkan karya solo perdana mereka dengan waktu yang berdekatan. Suzy memperkenalkan pre-released single berjudul Pretend untuk album "Yes? No?" pada 17 Januari 2017. Pada hari yang sama, Seohyun merilis min album pertama yang diberi judul "Don't Say No", berbarengan dengan single berjudul sama.

Pretend mengisahkan tentang ungkapan sakit hati. Lagu yang dikemas dalam genre pop-ballad dan suara lembut Suzy semakin menambah suasana 'sakit' pada liriknya.

Sementara Don't Say No menunjukkan sisi powerfull dari Seohyun yang biasa kental dengan suara merdu berirama balada. Ia menyanyikan lagu berirama up beat dan ikut menari dengan konsep seksi dan tegas dalam video musik yang telah dirilis.

Mini album Seohyun telah dirilis dengan tujuh lagu di dalamnya, termasuk kolaborasi bersama Eric Nam. Sementara, mini album milik Suzy baru akan dirilis pada 24 Januari mendatang.

Perilisan karya debut mereka di hari yang sama, membuat keduanya bersaing di tangga lagu. Dilansir Soompi, Pretend milik Suzy sudah mendapatkan status all-kill dengan menduduki posisi pertama di delapan digital musik. Sementara Don't Say No milik Seohyun saat ini hanya mampu masuk dalam posisi Top 10 di sederet tangga lagu, dengan posisi tertinggi no.2 di situs Olleh Music dan Mnet.

Bagaimana menurut kalian, lebih suka lagu Suzy atau Seohyun?